Le fatine compiono vent’anni . Festa in piazza con le Winx

A Rimini arrivano le Winx. Sabato dalle 17.30, piazza Malatesta si trasformerà in un palcoscenico dedicato al mondo animato delle sei fatine più famose del piccolo schermo. Bloom e le sue compagne spegneranno venti candeline in un evento unico ed esclusivo per rendere indimenticabile questo traguardo. Bambini e fan di tutte le età potranno immergersi nella magica atmosfera dell’universo di Alfea per rivivere le emozioni della saga animata tra le più amate del mondo. L’appuntamento è organizzato da Rainbow che con ’Winx club 20th celebration party’ porterà in scena tanti ospiti, spettacoli dal vivo, concerti, mostre, proiezioni e dj set dedicati alle fatine della televisione.

La grande festa è aperta a tutti, ad ingresso gratuito e sarà presentata da Laura Carusino, uno dei volti Rai più amati tra i bambini e voce di Tecna nel musical Winx on Ice. Si parte dalle 17.30 fino a mezzanotte attraverso un viaggio fatto di emozioni lunghe vent’anni, tra spettacoli e sorprese. Si sfilerà in passerella con l’event o ’Haute couture’ con i look inediti ispirati alle Winx creati dal giovane stilista Cristoforo Vizzini. Spazio anche alla musica con il concerto di Elisa Rosselli, la storica voce ed autrice delle colonne sonore più rappresentative del Winx club. Non mancherà il primo grande raduno mondiale del Winx cosplay club, che comprenderà un contest e una sfilata dedicata alle cosplayer internazionali. A chiudere la grande festa un dance party con il dj set a cura di Radio Bruno, per ballare tutti assieme al ritmo delle canzoni delle fatine. Ma non è tutto. Sarà prevista anche un’area proiezioni all’Arena Francesca da Rimini dove verrà allestito un maxi schermo per gustare i momenti più emozionanti ed iconici della saga.

Nate nel 2004 dalla matita di Iginio Straffi, con il loro stile inconfondibile e in costante evoluzione le Winx hanno conquistato intere generazioni facendole sognare tra avventure, amori e amicizie indissolubili. Dal suo debutto, la serie è stata distribuita da Rainbow in oltre 150 paesi, con 8 stagioni animate. Le Winx vantano anche una community di affezionati fan, fedeli alle loro fatine del cuore, che ad oggi ha generato oltre 20 miliardi di visualizzazioni su YouTube e più di 35 miliardi di visualizzazioni

su TikTok. Nel 2025 arriverà una nuova serie sulla Rai e Netflix: un reboot completamente nuovo delle sei fatine.

Federico Tommasini