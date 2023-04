Le favole su fodera e le immagini dietro gli Haori

Domani alle 17.30, alla Rocca Malatestiana di Verucchio, inaugura la mostra di dipinti su tessuto Haura-e favole su fodera di Giorgia Moretti. Per l’occasione l’ingresso alla mostra sarà gratuito, dalle 17.30 alle ore 18.30. La mostra sarà visitabile fino al 25 giugno negli orari di apertura della rocca: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. L’ingresso dal 9 aprile sarà compreso nel biglietto. Giorgia Moretti svela le sue personali Haura-e dipinte su tessuto. Durante il periodo Edo in Giappone (1603-1868), le severe leggi suntuarie vietavano a chi non provenisse dalla nobiltà di indossare stoffe pregiate o decorazioni elaborate. Come reazione si nascose il lusso con la sobrietà esteriore: sulla fodera interna di semplici giacche nere, gli Haori, furono dipinte a mano, in segreto, opere proibite. Queste illustrazioni celate si chiamavano Haura-e, letteralmente ‘immagine dietro l’Haori’.