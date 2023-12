Le ferite dell’alluvione. Beni mobili: si valuta il rimborso. Il Governo deciderà come chiederli

Approvato ieri alla Camera un ordine del giorno proposto da Alice Buonguerrieri, Fratelli d’Italia, che impegna il Governo a "valutare l’opportunità di prevedere forme di rimborso anche per i danni subìti dai beni mobili dei cittadini alluvionati mediante meccanismi quali il credito d’imposta, il contributo forfettario o altre forme che riscontrino positivamente le istanze dei cittadini in tal senso", diversamente da quel che accadde in occasione del terremoto del 2012 quando "non venne riconosciuto nulla per i beni mobili lesionati". Infatti, per i beni immobili, dal 15 novembre, famiglie e imprese potranno richiedere il contributo per i danni causati dalle alluvioni attraverso la piattaforma informatica ’Sfinge alluvione 2023’. I proprietari di case danneggiate potranno ottenere dal governo fino a 20mila euro in una prima tranche; per chi ha subito danni per importi superiori si farà invece ricorso al credito d’imposta. Un percorso analogo vale per le imprese, che potranno accedere a 40mila euro in maniera diretta – valevoli anche i per danni subiti ai beni mobili quali i macchinari – mentre per gli importi superiori a questa soglia entrerà in campo il meccanismo del credito d’imposta (chi ha registrato danni inferiori a 40mila euro potrà avere nella prima tranche importi fino al 50% del totale, per poi ricevere il saldo finale in forma di rimborso, dunque non attraverso il credito d’imposta). Resta aperta la questione del come e quanto risarcire la perdita dei beni mobili non registrati, come cucine, tavoli, sedie, fermo restando che vi era l’impegno del governo a farlo. "Con l’approvazione di questo ordine del giorno contro il quale hanno votato M5S e Pd – spiega la Buonguerrieri – il governo conferma di voler andare nella direzione del rimborso e individua anche le strade attraverso cui farlo che potrebbero essere quella del credito d’imposta, del contributo forfettario o di altre forme gradite ai cittadini". Per quel che riguarda i beni mobili registrati che rientrano nel bando auto della Regione, a fine novembre, erano oltre 4.400 le domande presentate, per un finanziamento complessivo di circa 14,8 milioni di euro.