Le Feste lanciano la Riviera. Un migliaio gli hotel aperti

Natale con i tuoi. Ma a Capodanno la Riviera romagnola si conferma una delle mete più gettonate, da chi non trascorre le vacanze in montagna. Già in questi giorni si è avuto un primo assaggio dei turisti arrivati qui per le festività. Presi d’assalto i presepi, da quelli di sabbia e di sale fino alla tradizionale Natività sul porto di Cesenatico. E poi il divertimento assigurato per grandi e piccini tra spettacoli, concerti, le piste di pattinaggio (disseminate un po’ ovunque in Romagna) e il panorama mozzafiato offerto dalla ruota panoramica di Riccione. È soltanto l’inizio. La maggior parte dei vacanzieri arriverà qui dal 30 dicembre, per festeggiare il nuovo anno con i tanti eventi che animeranno la Riviera, e godersi qualche giorno di relax. Quasi un migliaio gli alberghi aperti, da Cervia fino a Cattolica. Senza contare chi sceglierà case, b&b, agriturismi.

A Rimini il sindaco Jamil Sadegholvaad è pronto a scommettere su un Capodanno da incorniciare per il turismo: "Le prenotazioni sono in forte crescita, trainate anche dai tanti eventi in calendario. Anche la permanenza media di chi soggiornerà in città sarà più lunga, rispetto al passato". Molti turisti si fermeranno almeno 3 notti. A Rimini sono poco meno di 500 gli hotel e "alcuni sono già sold out – spiega Stefano Bonini, il presidente di Visit Rimini – Negli altri, in media, è già prenotato quasi il 70 per cento delle camere. Ma le richieste continuano ad arrivare, grazie anche alle previsioni meteo". E "c’è chi proseguirà le vacanze fino al giorno della Befana, lunedì 6 gennaio: quest’anno il calendario aiuta". Il resto lo faranno i tanti eventi in programma a Rimini: si partirà il 29 dicembre con il concerto di Irene Grandi, il giorno dopo toccherà a Elio e le Storie tese, mentre il 31 si festeggerà con Vinicio Capossela, i tanti deejayset in centro e lo show dell’incendio a Castel Sismondo.

Non sarà da meno Riccione, dove gli hotel aperti per le festività sono 130. Anche qui le prenotazioni continuano ad aumentare: oltre il 60 per cento delle camere è già occupato. Riccione inizierà a far festa da domenica sulle note di Enrico Ruggeri, mentre il 30 sul palco salirà Francesca Michielin, il 31 si festeggerà in piazza con Discoteca romantica. Bene l’andamento delle prenotazioni anche in altre località della Riviera. A Cesenatico sono 77 le strutture ricettive aperte in questi giorni, compreso il Cesenatico camping village. Gli operatori sono ottimisti: "Le richieste sono in aumento rispetto al passato". E alcuni alberghi hanno già il tutto esaurito per Capodanno, che vedrà Cesenatico festeggiare con il concerto degli Oxxxa al porto.

Vedono positivo anche gli albergatori di Cervia e Milano Marittima che hanno scelto di rimanere aperti per le festività, così come quelli di altre località della Riviera. E non mancheranno i turisti anche a Santarcangelo e nei borghi dell’entroterra. Tra feste di piazza, fuochi d’artificio, concerti e deejayset, ce ne sarà per tutti i gusti e tutte le età. Come a Bellaria, dove il 31 dicembre si saluterà il 2025 con il concerto di Moreno ’il biondo’ e il tradizionale Capodanno dei bambini. E dopo i brindisi e i balli, la mattina dell’1 gennaio migliaia di persone si riverseranno in spiaggia per ammirare i nuotatori coraggiosi che inizieranno il nuovo anno con un tuffo in mare.