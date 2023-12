Le feste rovinate dai ladri: decine di colpi

Natale con i ladri in casa. Diverse le segnalazioni nella zona di San Lorenzo dopo che nei giorni precedenti le denunce non sono mancate. Da viale Bolzano a viale Brunico, solo per citare gli ultimi casi. San Lorenzo continua a essere presa di mira dai ladri di appartamenti, ma non è l’unica zona della città da cui sono arrivate segnalazioni di finestre e porte aperte e gioielli scomparsi, come anche contanti e quanto può essere portato via in poco tempo e ha un valore nel mercato della ricettazione. "Sono arrivate altre segnalazioni dalle Fontanelle", precisa Stefano Paolini, coordinatore di Fratelli d’Italia a Riccione. Altre sono dalla collina nella zona di viale Trebaci. Da settimane ci sono riccionesi che si ritrovano con la casa svaligiata al ritorno dalle vacanze. A volte i colpi avvengono in tarda serata, nel fine settimana, quando in casa non c’è nessuno, oppure nel pomeriggio dei feriali, con i proprietari di casa è ancora al lavoro. A essere battute sono soprattutto le zone periferiche, dove c’è meno movimento di persone per negozi o attività, l’ideale per colpire.

A segnalare una prima ondata di furti era stato il presidente di Confcomemrcio Alfredo Rastelli, intervenuto per lamentare lo scarso presidio del territorio in seguito alle spaccate a ripetizione nei negozi di viale Dante. Negli ultimi giorni sono proseguiti i colpi natalizi soprattutto a San Lorenzo, e la paura cresce. "Soprattutto in questo periodo i riccionesi vorrebbero stare tranquilli e godersi le feste invece che preoccuparsi ogni volta che escono o entrano in casa – premette Paolini –. La sicurezza è un elemento fondamentale e bisogna fare di più. Ormai giungono segnalazioni continue, da San Lorenzo alle Fontanelle. Ci sono due elementi che vanno tenuti in conto. Sul fronte del presidio serva una maggiore presenza e sarebbe auspicabile un aumento del contingente delle forze dell’ordine nei comuni anche in questo periodo dell’anno. Dall’altro servono sistemi tecnologici all’avanguardia. Oggi solo una parte della videosorveglianza comunale è in alta definizione. Adeguare i sistemi costa, ma stiamo parlando di sicurezza". L’ondata di furti sta caratterizzando il periodo natalizio anche in altri comuni della provincia. A Rimini, nella zona del forese, si è formato un comitato spontaneo di residenti con una chat per scambiare segnalazioni. A Montescudo è attivo da oltre un anno un V.Vi.So, (Vicinato, Vigile e Solidale) fatto da residenti che condividono le segnalazioni con le forze dell’ordine.

Andrea Oliva