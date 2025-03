Le figure femminili riescono a prevalere con astuzia. L’uso del dialetto veneto arricchisce l’opera

Una commedia divertente e dinamica è stata portata in scena il 12 marzo al teatro della Regina a Cattolica. ‘Sior Todero Brontolon’ per la regia di Paolo Valerio e la straordinaria partecipazione, nelle vesti di Todero, di Franco Branciaroli. Ottima la riuscita dello spettacolo, concluso con un lungo applauso, soprattutto per l’alto livello di recitazione di tutto il cast, composto da Piergiorgio Fasolo, Maria Grazia Plos, Roberta Colacino, Riccardo Maranzana, Andrea Germani, Valentina Violo, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati e Alessandro Albertin. Una commedia non comune, dove i ruoli all’interno della famiglia vengono ribaltati e le figure femminili riescono a prevalere con astuzia, anche se con fatica, sulle decisioni ingiuste prese dal paron. Un personaggio che dovrebbe essere odioso e sgradevole, "le sue uniche qualità sono essere avaro, superbo e ostinato" (così lo definisce la nuora Marcolina, ndr) ma che in realtà, per simpatia o forse per pena, dal momento che non è amato da nessuno ma solo temuto e ingannato, non risulta così negativo. Le figure delle due donne più mature sono quelle che spiccano, sia per la capacità di tenere il palco, sia per le battute ironiche e schiette, usate per tener testa agli uomini. Un altro aspetto caratteristico e originale della commedia è la scelta dell’uso del dialetto veneto che, da un lato richiede più concentrazione da parte dello spettatore, dall’altro arricchisce l’opera. La scenografia fissa è resa in modo semplice, utilizzando casse, cassette di legno e una lunga balconata. I costumi riprendono la moda del tempo. Inaspettata l’aggiunta di fantasiose marionette, che sono l’alter ego di ciascun personaggio e di cui Todero è il marionettista che "tiene le fila" e comanda la vita degli altri personaggi. Si esce dal teatro con il sorriso sulle labbra.

Irene MuccioliLiceo classico Cesare Valgimigli di Rimini III DCoordinamento Centro Diego Fabbri di Forlì