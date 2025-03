Le fogheracce si ’scaldano’ tra musica e brindisi

Il giorno delle fogheracce si avvicina. Tornano i falò sulla spiaggia per questo rito di passaggio verso la bella stagione. Torna ad ardere le catasta di legna sulla sabbia della spiaggia libera di piazzale Boscovich. L’appuntamento è per martedì sera. Saranno cinque le occasioni di festeggiare organizzate nella zona mare della città di Rimini. Il grande falò davanti a piazzale Boscovich si accenderà intorno alle 21, e l’atmosfera diventerà magica. Una tradizione che si arricchirà con musica, piadina e un bicchiere di vino diventando un’occasione di ritrovo e di festa per la comunità. La festa inizierà già nel pomeriggio con bancarelle e stand che animeranno la zona circostante.

Altri falò si accenderanno in diverse frazioni di Rimini, da San Giuliano mare, passando per Viserba, Viserbella e Torre Pedrera. Sempre nella sera del 18 marzo a Lido San Giuliano (Libeccio), zona San Giuliano mare, si terrà la fogheraccia per i bambini. Durante il pomeriggio sarà possibile assaggiare bomboloni, cioccolata calda e vin brulè. In caso di mal tempo l’evento è rimandato a lunedì 24 febbraio. L’accensione è prevista alle 16.

A Viserba, al bagno 33, in via Dati, il comitato turistico locale propone una fogheraccia sulla spiaggia. Un falò tradizionale a simboleggiare la fine di un inverno freddo e dell’arrivo della primavera. Per l’occasione Viserba si accenderà anche con musica e stand gastronomici. Si parte alle 19 mentre l’accensione è prevista alle 20.

A Torre Pedrera, al Lavatoio in via Apollonia 8, il comitato turistico proporrà la ’Fugaraza’. Sarà l’occasione per riunirsi intorno al falò e prendere parte a un momento di condivisione e festa. Gli stand gastronomici apriranno alle 19, e un’ora più ardi si accenderà la fogheraccia. Fuochi accesi anche a Viserbella, in via Bruschi con il locale comitato turistico. Sarà una fogheraccia nella zona delle serre dalle 20.

Anche a Riccione torna il tradizionale appuntamento. Martedì, al calar della sera, la spiaggia di piazzale San Martino si accenderà con il grande falò della ’Fugaracia’. Un evento atteso per celebrare insieme il ritorno della bella stagione facendo festa. Dal tardo pomeriggio la spiaggia si animerà con musica, karaoke, spettacoli di danza, mentre i food truck offriranno la possibilità di cenare sotto il cielo stellato. L’atmosfera diventerà ancora più magica quando, alle 20,30, verrà acceso il grande falò davanti al mare. Ci sarà tanta musica ad accompagnare la serata. L’evento sarà organizzato dal Comune insieme a Geat e alle associazioni Riccione Abissinia, Cuore 21 e Mammamia Riccione.