Le folli notti di Greggio: "Svegliavo tutti in hotel con i miei scherzi..."

È lui o non è lui... Certo che è lui. Intramontabile Ezio Greggio, irriverente come sempre. Il popolare conduttore tv e attore è stato venerdì mattatore al teatro Galli, con il suo spettacolo Una vita sullo schermo (offerto dall’azienda Lasersoft). Greggio è rimasto in scena per un’ora e mezza, strappando risate e applausi con ricordi, aneddoti, sketch. Attingendo a un repertorio che attraversa oltre 40 anni di televisione: dal Drive in fino a Striscia la notizia.

Ma sul palco c’è stato, soprattutto, spazio per i ricordi. C’è stato un tempo in cui Ezio Greggio era di casa in Riviera. E "dopo ogni spettacolo andavamo sempre al Grand Hotel di Rimini. Un luogo meraviglioso. C’è ancora la mia firma, tra quelle dei tanti personaggi che sono passati di lì", spiega Greggio. Che ha raccontato alcuni degli episodi più divertenti capitati durante le sue notti "folli" a Rimini. "Una volta, erano i primi anni ’80, io e il grande Gianfranco D’Angelo (suo partner in scena e amico di una vita, scomparso nel 2021, ndr), dopo uno spettacolo rincasammo al Grand Hotel verso le 2 di notte... Eravamo già saliti in camera, ma sentivamo delle vocine provenire dal salone dove c’è il bar. Così siamo scesi incuriositi, e abbiamo visto che c’era un gruppo di giapponesi che chiacchieravano. Abbiamo deciso di fare uno scherzo. Io mi sono finto un musicista cieco, alla Ray Charles. Gianfranco mi accompagna per mano, mi siedo e mi metto a strimpellare il pianoforte. Noi stonatissimi, ma i giapponesi applaudono. Dopo un po’ usciamo, e poi torniamo nel salone a ruoli invertiti: stavolta quello cieco era Gianfranco. I giapponesi ci guardano straniti... fino a quando il cameriere non dice loro che siamo due comici".

Proprio al Grand Hotel Greggio conobbe anche Federico Fellini: "Una volta (nel 1992) sono arrivato con mio figlio Giacomo, che aveva poco più un anno e camminava da poco. A un certo punto mi lascia la mano e va ad abbracciare un omone solo in sala che guarda fuori verso il giardino. Quell’uomo si gira: era Federico Fellini". Fu così che Greggio gli parlò per la prima volta. "Un momento indimenticabile".