Le foto dei Reggenti appese nelle scuole

Il ritratto dei Capitani Reggenti presto sarà nelle scuole, negli uffici pubblici, nei quartieri militari e nelle sedi delle segreterie di Stato. Ha passato l’esame del Consiglio grande e generale l’Istanza d’Arengo che chiede di esporre l’immagine dei capi di Stato. Proprio come in Italia. Il via libera è arrivato dopo un lungo dibattito con 19 voti favorevoli, 10 contrari e 4 astenuti. Il primo a prendere la parola è il segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi. Che precisa come "in molti Stati l’esposizione della foto del capo dello Stato è regolata da norme specifiche. I luoghi in cui potrebbe essere esposta potrebbero essere 150 o 200, ma c’è una difficoltà peculiare, la frequenza relativa ai passaggi di consegne dell’Eccellentissima Reggenza". Peché ogni sei mesi (tanto resta in caria la coppa reggenziale del Titano) quelle fotografie andrebbero sostituite. "Le scuole – ricorda Belluzzi – già stanno facendo molto per quanto riguarda il tema della cittadinanza attiva. Proprio le scuole sono il luogo in cui è opportuno prosegua un percorso di sensibilizzazione sul ruolo della Reggenza". Da qui l’orientamento non favorevole del Congresso di Stato, pur rimettendosi al dibattito dell’aula. Sul tema, i gruppi consiliari si dividono, tra chi parla del rischio di "una eccessiva personalizzazione" dell’istituto della Reggenza, come Giovanni Zonzini di Rete, "visto che chi ricopre quell’incarico lo ricopre solo per sei mesi e questo dovrebbe implicare piuttosto una valorizzazione dell’ufficio attraverso iniziative culturali, nelle scuole, e di studio della nostra storia", e chi ritiene di voler votare favorevolmente l’Istanza, come Maria Luisa Berti di Alleanza Riformista, che parla di uno "strumento atto a dare maggiore lustro alle nostre istituzioni in modo del tutto adeguato". Per Aida Maria Adele Selva del Pdcs "l’esposizione del ritratto dei Capitani Reggenti, che sono un unicum in tutto il mondo, ha un alto significato valoriale: questa richiesta trasmesse un forte messaggio di attaccamento alle istituzioni e di identità". "Le guarentigie della Reggenza – dice Matteo Rossi del Psd – hanno preservato nel corso dei secoli il nostro Paese da pericolose derive. Ritengo che questa Istanza d’Arengo vada respinta, nel massimo rispetto verso la nostra più alta istituzione". Giuseppe Morganti di Libera ricorda "quanto le nostre scuole amino e sia attaccate all’istituto della Reggenza. Il rispetto è fortissimo, ma anche la conoscenza: motivazioni sufficienti per dire che l’indicazione del Segretario è corretta".