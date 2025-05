Le Frecce tornano in volo: "Spettacolo e adrenalina"

Occhi al cielo e naso all’insù: in alto i cuori, ci sono gli assi della Pan! Looping, ventagli, crazy flight, cuore. Queste e altre spettacolari figure mozzafiato firmate dalle Frecce Tricolori, che domenica - verticale su piazzale Kennedy - si esibiranno per la quinta volta negli ultimi 15 anni al ’Rimini Air Show’. Prima del gran finale, con i superpiloti della Pattuglia acrobatica nazionale sugli Aermacchi MB-339, dalle 15.09 al via sorvoli e parate di velivoli storici - tra gli altri copie del biplano Tigher Moth di Francesco Baracca e del triplano Fokker del Barone Rosso - e contemporanei. Non solo: lanci di paracadusti con la maxi-bandiera italiana, passaggi di elicotteri e dimostrazioni di soccorso dei reparti volanti di Guardia di Finanza ed Esercito.

L’esibizione a Rimini - compreso le tradizionali ’prove generali’ di sabato pomeriggio, identico orario, tra le 15 e le 17,40, è confermata nonostante l’incidente di martedì a Pantelleria, anche se il numero dei velivoli - a regime dieci, solista compreso, più il comandante a terra - andrà confermato, in base alle valutazioni, in corso, da parte dell’Aeronautica Militare sull’accaduto. Lo ha annunciato il coordinatore generale e responsabile dell’organizzazione Antonio Rossetti. Nessun cambiamento per ora nel calendario di manifestazioni della Pan, che ieri si è esibita nel programmato ’sorvolo’ sui cieli di Bari, seppure in formazione ridotta. L’Aeronautica militare sta facendo le dovute valutazioni tecniche che daranno seguito ad aggiornamenti più dettagliati circa la partecipazione della pattuglia acrobatica e le modalità delle future esibizioni, aggiunge Rossetti. Di certo, prosegue, i tre piloti coinvolti nell’incidente si sono comportati "in maniera egregia dal punto di vista professionale, dimostrando il loro addestramento anche in situazione di criticità". Al momento, gli fa eco il comandante dell’81° Centro addestramento equipaggi, tenente colonnello Alfredo Pellegrino, è "prematuro dire se ci saranno variazioni al format dell’esibizione. Occorre attendere le indagini tecniche e la valutazione da parte dell’Aeronautica Militare".

I piloti della Pan sono dieci. In caso di momentanee defezioni, gli air show si realizzano "con il buco". Salvo manchino i due piloti capi della prima e della seconda formazione, senza i quali non si vola. "Come giunta siamo vicini al Corpo", ha esordito nel presentare l’Air Show l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli. La manifestazione promossa dal Comune, dall’Avio club Valcesano di Fano e dal Cub 107 Frecce tricolori di Fano e organizzata dall’Aero club di Fano, "è entrata nel dna emotivo che la città propone – aggiunge, con l’assessore alla Toponomastica Francesco Bragagni – e un elemento non solo di grande partecipazione e condivisione, anche intergenerazionale che supera gli steccati delle età". Si decolla domenica alle 15, coi sorvoli dell’Eagle aviation academy di Fano con Tecnam e Cessna, e del ’macchino’ Mb308. Poi dimostrazione per l’elicottero da soccorso del 15° Stormo utilizzato anche durante le alluvioni in Romagna del 2023 e del 2024. "Per noi è un grande onore, c’è un forte legame con la città di Rimini", spiega il comandante Alfredo Pellegrino. Poi lancio di parà, sorvogli di elicotteri e ultraleggeri. E il gran finale con le Frecce.

Mario Gradara