Le frontiere dell’IA e la fotografia

L’intelligenza artificiale e la fotografia, qual è il confine tra verità e fake. Sono questi i temi al centro dell’incontro pubblico con il fotografo Saro di Bartolo, atteso per questo giovedì alle 21, alla biblioteca comunale in viale Lazio, 10. La conferenza vuole essere un momento per esplorare l’argomento attraverso un racconto per immagini e una riflessione critica sull’influenza dell’IA nel mondo dell’arte e della comunicazione visiva. Di Bartolo, attraverso una selezione di scatti che comprende immagini premiate in Italia e all’estero, e un’analisi del fenomeno, aiuterà il pubblico a districarsi tra innovazione tecnologica, estetica e questioni etiche. L’incontro mostrerà anche il crescente impatto dell’IA sulle vite delle persone, rendendo evidente come il livello raggiunto da questa tecnologia sia capace di modificare, manipolare o addirittura creare immagini dal nulla, dando origine a fenomeni come i deep fake. Ingresso gratuito.