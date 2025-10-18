Le future gare ’congelano’ il nuovo piano per l’arenile

Congelato il nuovo piano dell’arenile. In maggioranza c’è poca voglia di andare a complicare il cammino che porterà verso le gare per il rinnovo delle concessioni, legandolo al rinnovo del piano dell’arenile, come accadrà a Rimini. In estate l’amministrazione aveva fatto un primo incontro con le categorie dei bagnini e Kpmg per avviare un percorso che consentisse di fissare alcuni elementi di sviluppo dell’offerta balneare. Il documento di sintesi sarebbe servito per procedere con il nuovo piano spiaggia. Ma a quanto emerso dall’ultima maggioranza, questo percorso rallenterà per più motivi. Il primo è lo strumento vigente, la cui ultima variante risale al 2012, capace di cambiare l’offerta della spiaggia con servizi, piscine e centri benessere, solo per citare alcune possibilità. La riqualificazione del prodotto balneare è stata avviata da tempo e in maggioranza c’è chi ritiene l’offerta comunque adatta ai tempi. Inoltre procedere con un piano dell’arenile significherebbe andare a rilevare i manufatti esistenti e successivamente rivedere tante situazioni. Nella coalizione c’è chi non vorrebbe scoperchiare il vaso di Pandora. L’altro elemento sono le gare per i rinnovi. Senza i decreti attuativi (il governo ancora nicchia) la gestione delle aste diventa nebulosa e di difficile gestione. Sommare ai rinnovi anche le progettazioni dei futuri stabilimenti complicherebbe le cose.