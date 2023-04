Le gare di fiuto canino debuttano a Misano Sul gradino più alto del podio Martina con Pipa

Cani e padroni insieme in una divertente giornata di sport. Nella perfetta location di Scacciano, a Misano Adriatico, si è tenuta per la prima volta in Romagna una competizione ufficiale di Nosework Scent Detection, disciplina in cui i cani, guidati dal proprio istruttore e dal loro olfatto, sono in gara per ricercare sostanze nascoste. A Misano i binomi si sono sfidati nel livello Open su quattro prove: ricerca su contenitori, ricerca su veicoli, ricerca in ambiente esterno e ricerca in ambiente interno.

La classifica finale ha visto la vittoria di Martina Simonazzi con Pipa, al secondo posto Giulia Ciuccoli con Dark Knight e sul terzo gradino del podio Raffaella Rondina insieme a Tyson. "La gara era valevole per il Campionato nazionale – racconta Serena Giorgetti, istruttrice del centro cinofilo Sguinzagliamoci e direttrice di gara – di questo bellissimo sport che unisce l’abilità nel fiuto dei cani con la capacità dei loro conduttori di saperli seguire ed agevolare".