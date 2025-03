Le giornate per Tonino: "Il regalo più grande: riapriremo il suo museo"

Il primo, grande regalo a Tonino Guerra, sarà la riapertura a Santarcangelo del museo a lui dedicato. Il museo che espone le opere del grande poeta e sceneggiatore, morto nel 2012, era chiuso dal 2020: prima per le limitazioni imposte dalla pandemia, poi per le infiltrazioni e gli altri problemi strutturali rilevati nell’edificio. In questi mesi il musicista Andrea Guerra, figlio di Tonino e artefice del museo, ha fatto realizzare tutti i lavori necessari per tornare a rendere finalmente fruibile il museo, ricavato nel palazzo dell’ex Monte di Pietà. Il museo riaprirà il 21 marzo, nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Tonino. "Dopo il rinnovo della convenzione lo scorso ottobre, l’associazione Tonino Guerra è andata avanti spedita con i lavori di riqualificazione all’ex Monte di Pietà – dice il sindaco Filippo Sacchetti – che consentiranno al museo di riaprire il 21 marzo. Non è una data casuale, ma il giorno in cui Tonino ci ha lasciati e la sua eredità culturale è diventata immortale". E allora "sarà una gioia per tutti noi riaprire le porte del museo dedicato a Tonino. Un risultato reso possibile da Andrea Guerra, che vogliamo ringraziare di cuore per l’impegno e la dedizione con il quale si è dedicato a questo obiettivo. Anche di questo parleremo sabato 15 marzo, durante la presentazione del piano strategico ‘Cultura e comunità’: crediamo fortemente che il museo di Tonino Guerra sia uno dei nodi più importanti che compongono la rete dei luoghi della cultura di Santarcangelo".

La riapertura del museo sarà tra i momenti clou di questa dodicesima edizione de Le giornate di marzo per Tonino, che saranno celebrate tra Santarcangelo (dove l’artista nacque il 16 marzo del 1920) e Pennabilli (dove ha vissuto per anni). Giornate dedicate ai temi più cari a Tonino: la bellezza, il paesaggio, la poesia, la fantasia, il visibile e l’invisibile, il rispetto dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda. Si partirà il 15 da Pennabilli, con la proiezione del film Una historia que quiere ser contada: sarà presente l’attrice Candelaria de la Serena. Il 16 doppio appuntamento a Pennabilli, con la presentazione dei libri di Anna Maria Geraci e Mario Rossi su Tonino e poi lo spettacolo Deje que el viento hable diretto da Irina Kouberskaya e ispirato a un’opera di Guerra: in scena la compagnia Teatro Tribuene di Madrid. Poi tanti altri eventi, come l’incontro con l’attrice Chiara Caselli (il 19), altre proiezioni e presentazioni di libri, la cerimonia di riapertura del museo Tonino Guerra a Santarcangelo (il 21 marzo, alle 16) fino alla serata dedicata al film candidato all’Oscar Vermiglio alla presenza dell’attrice Martina Scrinzi (il 2 aprile al cinema Gambrinus di Pennabilli).

Manuel Spadazzi