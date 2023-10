’Le Grand gala’ per l’Hospice oncologico

Sabato 28 ottobre al Kursaal, l’associazione oncologica sammarinese, lo Screening senologico dell’Iss e Radio San Marino, festeggeranno i primi trent’anni di attività con una serata di beneficenza. Sarà un modo per ritrovarsi e contribuire, allo stesso tempo, alla raccolta di fondi per un progetto importante: la realizzazione dell’Hospice oncologico. Allestire in un’ala dell’ospedale di Stato, camere riservate ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Con l’alto patrocinio dei Capitani Reggenti e il patrocinio del Congresso di Stato, alle 20.30 ci sarà quindi ’Le Grand Gala’. Si cenerà, si canterà, verranno sorteggiati i biglietti della lotteria. Il contributo per la partecipazione alla serata, compresa la cena, è di 60 euro. E’ necessario acquistare il biglietto in prevendita all’Aos di a Cailungo, in Via Cà dei Lunghi, 179. Per informazioni 0549-963132. Prenotazioni fino a lunedì prossimo.