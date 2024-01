Le grandi manovre di Ieg. Corsa a tre per la presidenza tra Ermeti, Brasini e Gnassi

Il nuovo anno per Ieg, il primo senza Lorenzo Cagnoni, non poteva partire meglio. Perché l’edizione del Sigep che si è conclusa ieri è andata molto, molto bene. Perché i conti di Ieg sono in piena salute e il piano di investimenti porterà grandi novità, tra cui la nuova grande arena degli eventi alla Fiera. Ma per il gruppo e i suoi soci adesso è arrivato il tempo delle scelte. In primavera terminerà il mandato dell’attuale consiglio d’amministrazione di Ieg, e in queste settimane si dovrà decidere il nuovo cda e soprattutto il nuovo presidente.

Maurizio Ermeti, nominato presidente un mese dopo la morte di Cagnoni, non si sente affatto un traghettatore. Sa che pochi altri, come lui, conoscono la ’macchina’ di Ieg. È entrato nel cda della Fiera di Rimini nel 1997, è stato il vicepresidente dal 2008 al 2016.

Ermeti, scelto per garantire continuità, si giocherà le sue carte. Ma non è un mistero che tra i nomi che circolano, per il ruolo di nuovo presidente, ci sia anche quello di Gian Luca Brasini. L’ex assessore al bilancio di Rimini è entrato nel cda di Ieg nel 2022. Brasini attualmente è il direttore generale del gruppo Maggioli, un ruolo di prestigio e che lo impegna molto. Ma di fronte a un nomina così importante non si tirerebbe indietro. Nelle ultime settimane è ritornata prepontemente alla ribalta anche l’ipotesi di Andrea Gnassi. L’ex sindaco già tre anni fa sembrava destinato a ricoprire il ruolo di presidente, poi non se ne fece nulla. Ora anche il suo nome è sul tavolo. Se la scelta dovesse ricadere su di lui, dovrà abbandonare il ruolo di deputato.

Qualunque sarà la scelta – che andrà condivisa con Vicenza, socio di minoranza – la volontà di Palazzo Garampi e dei vertici di Ieg è scegliere la figura più adeguata per le grandi sfide a cui il gruppo atteso. Ed è stato – sulle nostre pagine – lo stesso sindaco Jamil Sadeghovaad, a ribadire che "la Fiera non è di un partito o di una lobby di qualsiasi tipo, ma un patrimonio di comunità che come tale va pensato e gestito".

Manuel Spadazzi