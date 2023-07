Le guardie della Regina Tornano gli street tutor

A partire dal 29 giugno scorso sono tornati in servizio per le strade di Cattolica gli Street Tutor, i nuovi "mediatori" della convivenza civile: il servizio, attivo già nel weekend della Notte Rosa, continuerà per tutta l’estate. Il progetto presentato da Palazzo Mancini, ampliato rispetto allo scorso anno, ha affiancato agli Street Tutor anche la figura degli educatori di strada per una maggior riqualificazione urbana. Il progetto è patrocinato e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che ne ha sostenuto i costi di realizzazione con un contributo di 36.000 euro per la parte in spesa corrente e di 56.000 euro per la parte in conto capitale, dunque oltre 90.000 euro di finanziamento. "Il servizio dei nuovi mediatori – spiega l’amministrazione comunale – sarà attivo con 4 unità dal lunedì al giovedì e con 5 dal venerdì alla domenica con un ulteriore potenziamento previsto per il mese di agosto. Le zone che verranno interessate da tali interventi sono quelle caratterizzate da sempre da diverse forme di aggregazione di persone, che vanno dal centro al Lungomare, da Piazza Primo Maggio con i suoi giardini a via Dante. Grazie ai contributi ricevuti l’anno scorso, la città ha potuto beneficiare di 4 nuove telecamere previste tra il porto turistico e l’area centrale dei Giardini De Amicis".

Anche per il 2023, infatti, l’amministrazione ha puntato sull’aumento del sistema di videosorveglianza in altre aree importanti per la città, come quelle antistanti agli edifici comunali. In aggiunta, è prevista una completa ristrutturazione dei bagni pubblici nei giardini di Piazza Primo Maggio, presi di mira purtroppo negli anni da azioni vandaliche. Una gestione del territorio, dunque, ancor più sicura nell’interesse di tutti e in previsione dei prossimi week-end di feste ed eventi che si annunciano davvero affollati.

