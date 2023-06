Le guerre in Africa e la prigionia in Palestina L’archivio di Ezio Balducci ora viaggia sul web

Acquisito e digitalizzato l’Archivio di Ezio Balducci. L’archivio, depositato all’Archivio di Stato nel 1990 ma prima ancora, alcuni documenti erano stati messi a disposizione già nel 1978, da Alessandro Balducci, figlio di Ezio, e definitivamente donato alla Repubblica nel 2020, conserva importante documentazione privata e politica dal 1906 al 1957, in gran parte composta da corrispondenza ma anche da fotografie,

giornali, cartoline, opuscoli, stampe. Di particolare rilevanza, tra gli altri, i fascicoli relativi al ruolo di Balducci in quanto inviato plenipotenziario per la Repubblica presso gli stati belligeranti, tra l’ottobre 1943 e il novembre 1944, quelli relativi alle due guerre in Africa e alla prigionia in Palestina.