Le idee dei cittadini per migliorare il commercio

C’è tempo sino a fine mese, precisamente il 28 aprile, per partecipare al questionario dedicato al mondo del commercio con cui, di fatto, l’Amministrazione Comunale ha dato il via al Piano Strategico del Commercio che caratterizzerà l’anno 2025. Sono oltre cento coloro che già lo hanno compilato, prendendo parte a una consultazione comunque accessibile a tutti ma espressamente rivolta a titolari di negozi e locali: "Quell’imprenditoria di Bellaria Igea Marina che miriamo a comprendere a fondo e con la quale il gruppo di lavoro del Piano Strategico intende interfacciarsi alla pari", ha spiegato l’Assessore alle Attività economiche Milena Casali lo scorso mese in occasione della messa online del questionario.