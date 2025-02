Le imprese temono i dazi: "Si tratti per scongiurarli"

L’economia continua a segnare dati positivi, ma l’umore per l’anno che verrà non è dei migliori. È la fotografia scattata da Confindustria Romagna sulle aziende del bacino romagnolo, Rimini compresa. "Nella seconda metà dell’anno scorso abbiamo rilevato in particolare una buona tenuta dell’occupazione e del mercato interno, che compensa la performance appannata dell’export, con parti invertite rispetto a inizio 2024 – spiega il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi –. Ora fronteggiamo nuove incognite, prima su tutte l’ombra dei dazi: c’è preoccupazione, ma allo stesso tempo fiducia e speranza per un dialogo tra Unione Europea e Stati Uniti, che per la Romagna rappresentano il terzo mercato di sbocco dopo Francia e Germania in settori chiave come la meccanica, la plastica, l’alimentare e la chimica. La situazione è estremamente fluida e in continuo cambiamento, penso alla sospensione dei provvedimenti per Canada e Messico, quindi credo ci possa essere spazio per una trattativa".

Veniamo ai numeri. I principali indicatori per il 2024 restano in territorio positivo: produzione +2,2%, fatturato complessivo +2,4%, mercato interno +2,5%, occupazione +3,5%. Solo il fatturato estero perde mezzo punto percentuale. Per il primo semestre del 2025 l’ottimismo resta.

Rimanendo agli ordini esteri: per il 53% delle imprese saranno stazionari, per il 33% in aumento e per il 14% in diminuzione. Anche le previsioni sull’occupazione non portano a stravolgimenti visto che vengono viste come stazionarie per il 72% del campione, in crescita per il 18% ed in calo per il 10%. Previsioni che si riflettono sull’eventualità di ricorrere alla cassa integrazione. L’utilizzo della Cig nei prossimi mesi viene escluso dal 74,5% dei rispondenti, ma ritenuto probabile anche se limitato per l’11,2%, poco probabile sempre per l’11,2% mentre probabile e consistente per il 3,1%.

Resta il problema del reperimento del personale in tutti i settori, anche se con percentuali diverse. In generale il 33,7% rileva delle grandi difficoltà nel trovare dipendenti.

a. ol.