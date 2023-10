"Le infermiere di famiglia saranno ‘cerniera’ tra famiglie e servizi"

Busserà alle porte di pazienti e residenti, accogliendoli anche nella Casa della comunità. È l’infermiera di famiglia e di comunità, la nuova figura pronta a scendere in campo a Novafeltria, una sperimentazione messa in campo da Ausl Romagna con l’obiettivo di estenderla poi a Rimini. Presentata ieri pomeriggio a Novafeltria nella saletta parrocchiale di via della Pieve, l’infermiera di famiglia "è il legame tra tutti gli assistiti e tutti i servizi: assistenziali, sanitari e terzo settore – ha spiegato Domenico D’Erasmo, responsabile assistenziale del Dipartimento di cure primarie e medicina di comunità di Rimini – Molto spesso accade che i servizi disponibili sono più difficilmente fruibili per alcune persone: va costruito un percorso. Questa nuova figura, innovativa, professionista appositamente formata attraverso una formazione attuata da Ausl e università di Bologna, è la cerniera che aiuta questo percorso". Due le infermiere "pilota" a Novafeltria: Barbara Angelini e Sara Fabbri. Entrambe hanno vinto il bando apposito ma entrambe sono della zona, aspetto non secondario per iniziare questa sperimentazione. Entrambe saranno il riferimento per un massimo di 3mila pazienti. "Potranno visitare, controllare, curare – ha spiegato Cristina Fabbri, direttrice assistenziale Ausl Romagna, ambito di Rimini – anche con l’opportunità di collegarsi al teleconsulto e alla teleassistenza. Avranno un ruolo fondamentale non solo per curare ma per tenere in cura i pazienti". L’obiettivo di questa sperimentazione è anche quello di sviluppare le capacità della stessa comunità di attivare in rete e in maniera coordinata risorse interne per aiutare i propri membri, specie le persone più fragili. Le infermiere di famiglia si interfacceranno con l’infermiere già presente nell’ambulatorio della cronicità, ma anche con le farmacie. "Spesso le persone non sanno dove e a chi rivolgersi per ausili, richieste specialistiche e altre informazioni: l’infermiera svolge questo ruolo di cerniera" ha proseguito la Fabbri. Può visitare i residenti a domicilio, ma soprattutto eserciterà le sue funzioni nella Casa della comunità. Intanto l’Ausl torna a intervenire sul dibattito che riguarda l’ospedale di Novafeltria: "La richiesta di un pronto soccorso a Novafeltria è sbagliata in quanto l’attività del punto di primo intervento e della rete dell’emergenza territoriale risponde in modo esaustivo alle esigenze della popolazione".