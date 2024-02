Le iniziative per il Giorno del ricordo

Il Giorno del ricordo per "conservare e rinnovare" come stabilito dalla legge 92 del 30 marzo 2004, "la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". A Riccione l’amministrazione comunale ha previsto sabato a mezzogiorno la cerimonia nel giardino che la città di Riccione ha dedicato a Norma Cossetto, studentessa universitaria dell’Istria Italiana, uccisa all’età di 23 anni. Sempre in giornata avverrà un altro momento del ricordo. Come già accaduto in passato con le iniziative del Comitato 10 febbraio, viene dato appuntamento ai cittadini alle 18 sempre ai giardini dedicati a Norma Cossetto. "Il Giorno del Ricordo vuole essere un momento di sentita riflessione, sincero rammentare e dovuto rispetto nei confronti delle atroci sofferenze subite da ha avuto come unica colpa quella di essere italiano" scrivono gli organizzatori.

A Coriano la cerimonia è prevista alle 8,15 alla presenza delle autorità civili, dei rappresentanti delle forze armate e degli studenti delle classi terze della scuola media Gabellini dove verranno deposti dei fiori nella piazzetta dedicata ai Martiri delle Foibe, lato via Pedrelli.