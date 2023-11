Le insegnanti di Misano vincono la battaglia

Vittoria in Cassazione per quattro insegnanti delle scuole per l’infanzia che avevano portato in giudizio il Comune di Misano. Una vittoria che consolida il risarcimento danni, già percepito dopo il primo grado di giudizio, ma sempre in forse fino alla definitiva sentenza.

I fatti risalgono al 2016 quando le insegnanti, inizialmente sei, decidono di alzare la voce sulle modalità di assunzione nelle scuole per l’infanzia misanesi. Assistite dagli avvocati del sindacato Snals, Debora Piscaglia e Davide Morri, portano il municipio davanti al Tribunale di Rimini. Le insegnanti, tramite i propri legali, avevano contestato le assunzione comunali fatte tramite graduatoria, ma avvicinandosi alla scadenza dei 36 mesi di contribuzione, invece di vedersi il proprio contratto precario trasformarsi a tempo indeterminato, assistevano alla pubblicazione di un nuovo bando per una nuova graduatoria. Un precariato continuo che ha portato le insegnanti a condurre una battaglia legale per vedersi riconosciuto un diritto e un danno subito. Dopo il primo grado avevano vinto e ottenuto il risarcimento di svariate mensilità a seconda della condizione contrattuale delle singole insegnanti. Il Comune di Misano aveva proposto ricorso in Corte d’Appello, ma anche in quel caso aveva perso. Infine l’ultimo confronto dopo un ulteriore ricorso in Corte di Cassazione. Con la sentenza 25657 si è chiusa una vicenda che andava avanti da anni. Le insegnanti non corrono più il rischio di vedersi contestato il risarcimento del danno, ma soprattutto, spiegano gli avvocati, viene contestato un metodo che consentiva di assumere a tempo determinato le insegnanti emettendo bandi successivi senza trasformare i contratti a tempo indeterminato.

"La sentenza - spiegano i legali - ha confermato il principio di tutela comunitaria e rinforzato il principio secondo cui sminuire la professionalità dei lavoratori precari sia illegittimo, valendo la pena lottare per la tutela integrale dei diritti di tutti i lavoratori della scuola chiedendo il rispetto delle prescrizioni comunitarie e l’equiparazione del servizio prestato a tempo determinato con quello di docenti a tempo indeterminato". Sarà il Comune di Misano a pagare le spese legali.

Andrea Oliva