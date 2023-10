Le insidie della regata in solitaria: "Sfiderò le onde dell’Atlantico"

Pronto a sfidare l’Atlantico in solitario su una barchina di 6,5 metri: una traversata di 2.700 miglia - circa 5.000 chilometri - dalle Canarie a Saint-François in Guadalupa. Luca Rosetti, 28enne velista di origini bolognesi, nonni romagnoli, regata con i colori del Club Nautico Rimini che "lo sostiene con forza nell’anno del suo 90° compleanno", come spiega il vicepresidente Andrea Musone. Rosetti è uno dei tre italiani al via il 28 ottobre per la mitica sfida oceanica. Novanta concorrenti di 17 nazioni, tre italiani sulla linea di partenza: Alessandro Torresani con il Pogo 3 Porco Rosso, Francesco Farci con il Pogo 2 Gin Tonic, Luca Rosetti con il Maxi Race Care. Rosetti è stato a lungo in testa nella prima tappa, 1.351 miglia da Les Sables d’Olonne a Santa Cruz de La Palma, tradito nel finale da un salto di vento. Ma è tra gli outsider per la vittoria tra i mini categoria Serie.

"Peccato per le otto posizioni perse nell’ultima fase di gara – sorride Rosetti, ieri mattina nella sede del Club Nautico col vicepresidente regionale Fiv Manlio De Boni, Musone e il consigliere del CN Mario Monetti – ma c’è ancora un oceano da attraversare, ce la giocheremo fino a Guadalupe". "Navigheremo – aggiunge – spinti dall’Aliseo portoghese, vento portante e costante dovuto all’anticiclone delle Azzorre. Un’autostrada, normalmente senza molte possibilità strategiche. Bisogna mettersi alla giusta distanza dall’anticiclone, non troppo a Nord, non troppo a Sud, e fare meno strada possibile. Spero sia una regata divertente, con un po’ di vento, stabile e forte. E spero in qualche imprevisto, qualche variazione nel meteo, per renderla più emozionante". Tra i 20 e i 35 giorni di navigazione da solo. Si parla di ministi colti da allucinazioni per carenza di sonno... "Mi sono capitate in passato – sorride Rosetti – forse per una gestione del sonno non ottimale. Ora l’ho migliorata. Dormo per circa 25 minuti, e cerco di dormire anche se non ho sonno, se la barca è regolata bene e fila via veloce col pilota automatico. Nella prima tappa ero sereno. Ho fatto percorsi per imparare a gestire le emozioni. Sono serviti anche quando per radio ho sentito di altre barche attaccate da due cuccioli di orca, respinti lanciando petardi, non a loro, ma in acqua. Qualche danno lieve alle barche". Il budget per la sua Mini Transat, con una barca di nuova generazione che sembra particolarmente veloce, in quattro anni è stato di 275.000 euro. Oltre alla vittoria nella Mini Transat, Rosetti ha un sogno nel cassetto: si chiama progetto Futura, nei Class 40. Ma questa è un’altra storia.

Tanti i romagnoli che, dal 1995 in qua, hanno partecipato alla prestigiosa regata: Simone Bianchetti, Massimo Giacomozzi, Alessandro Zamagna, Luca Del Zozzo, Michele Zambelli, Matteo Rusticali. La flotta (la ’Banda Altomare’) dei ministi di Romagna conta una quindicina di velisti.