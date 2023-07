Le invasioni degli youtuber

A Bellaria da venerdì a domenica è in arrivo il Weekend City Web organizzato da Fondazione Verdeblu, diretto artisticamente da Andrea Prada e rivolto ai giovani. Il primo ospite ad esibirsi sul palco di Piazzale Capitaneria di Porto, venerdì alle 21.30, sarà il ballerino vincitore di Amici ’22, Mattia Zenzola con un Talk Show e Meet & Greet insieme ai suoi fan. Sabato 29 luglio sarà invece il turno del Festival della musica virale #BeViral: il format prevede l’esibizione di cantanti che hanno realizzato hit musicali virali nel web. Tra gli artisti presenti ci saranno due concorrenti della Scuola di Amici: il cantante riccionese Cricca e Riki. A conclusione del weekend, domenica gli Youtubers Gianmarco Zagato e Nicole Pallado metteranno in scena "Barbie e Ken on the beach".

a.d.t.