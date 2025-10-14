Le ipotesi del Comune e di Ieg per il Palas 2. Ma l’ex colonia Novarese non è tra le soluzioni

Sono bastate le parole del sindaco a scatenare in città il ’derby’ dei congressi. Per Jamil Sadegholvaad "Rimini ha bisogno di un altro Palacongressi", per rispondere alle richieste del settore congressuale. La struttura in via della Fiera da sola non basta più. "Abbiamo il Palas già occupato da eventi da qui fino alla fine del 2026". Serve un "secondo Palacongressi. La mia idea è che debba sorgere al mare".

Il comitato di Rimini sud si è subito fatto avanti, proponendo di farlo nell’area dell’ex colonia Novarese. E anche per Fratelli d’Italia quella può essere la collocazione più adeguata, che permetterebbe così di riqualificare l’ex colonia. Ma la Novarese, secondo il Comune, "non è la soluzione". Perché i vincoli sull’edificio impediscono di poter realizzare una struttura congressuale. Certo: c’è tutta l’area esterna vicino all’ex colonia. Ma i costi, in quel caso, sarebbero piuttosto elevati. Difficile pensare a un nuovo Palas in zona porto, nell’area del ’triangolone’. E impossibile farlo al posto del teatro Novelli: è troppo piccola l’area.

Ma allora, dove farlo? Da Palazzo Garampi nessuno si sbilancia per il momento. Ma è un fatto che l’amministrazione comunale stia valutando, insieme a Ieg, varie ipotesi. Realizzarlo in zona sud è una delle possibili soluzioni, non l’unica. Per Ieg potrebbe essere conveniente costruire il Palas 2 in via della Fiera, di fronte a quello attuale (dove doveva sorgere la piscina). Ridurrebbe i costi di gestione, ma creerebbe problemi di traffico in una zona con una viabilità già oggi problematica.