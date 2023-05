Le lacrime e i silenzi di quei giorni terribili

Ce lo impone, prima di tutto, il prezzo della vita pagato dai cari che abbiamo perso a causa del Covid. Quei 1.500 morti (stando ai dati ufficiali, ma sicuramente sono stati di più) che ci hanno lasciato a causa di un virus che, a un certo punto, pareva imbattibile e onnipresente. Rimini è stata una delle prime province a diventare ’zona rossa’. Il coprifuoco. Le tante attività chiuse. Il divieto di spostarsi se non per motivi urgenti. Le file nei supermercati. La caccia alle mascherine.

I primi mesi della pandemia sono stati i più difficili. Mentre gli ospedali si riempivano di malati di Covid, le strade e le piazze si svuotavano. Dai balconi spuntavano i cartelli Andrà tutto bene con i cuori, ma tanti di noi hanno temuto che no, non sarebbe andato tutto bene. E ci sono immagini che riassumono più delle parole quel che abbiamo passato in quei giorni. Come la famosa foto dei controlli della polizia locale, con tanto di quad e droni, per fermare chi - in barba alle restrizioni - si era concesso un po’ di tintarella sulla spiaggia di Rimini. O ancora, gli abbracci ai nostri anziani nelle case di riposo ’protetti’ da mascherine e plexiglass, dopo il lungo stop alle visite. Facciamo tesoro di tutto quel dolore, di tutti quei silenzi. E dobbiamo farlo rimettendo prima di tutto la sanità pubblica in cima alle nostre priorità.

Manuel Spadazzi