"Le licenze devono avere una valore"

Alfredo Bedetti, bagnino della spiaggia 83 di Rimini è deluso e amareggiato. "La proroga dei bandi fino al 2027 ci getta maggiormente in confusione. Prima di tutto io sono un imprenditore e solo dopo un bagnino, alla fine della stagione devo poter fare i conti e vedere cosa è andato e cosa no, lavorare e investire sulle fragilità della mia azienda. Ma in una situazione come questa com’è possibile spendere altri soldi per qualcosa che non si sa se domani sarà ancora nostro?" Bedetti gestisce la spiaggia 83 da 4 anni dopo averla rilevata da un collega. "L’atto notarile e il timbro del comune attestano che avrò in uso la concessione fino al 2033, per questo sono a favore della liberalizzazione delle licenze, ma queste devono avere un valore e non possono essere svendute al migliore offerente".