Le liste civiche di centro ora vanno a braccetto "La giunta? Servono più condivisione ed efficacia"

Unite, per aumentare il proprio peso politico. È la scelta presa dalle civiche Uniamo Riccione e Riccione col cuore (in foto Federica Torsani e Valentina Villa), che annunciano la formazione di un unico gruppo di coordinamento consigliare "per procedere insieme nella formazione delle proposte da sottoporre alla giunta e al consiglio comunale". Lo scossone dato dalla nomina a capo di gabinetto di Fabio Ubaldi, fondatore e coordinatore della civica 2030, ha sortito i primi assestamenti. Le altre due civiche Uniamo Riccione e Riccione col cuore hanno deciso di intrecciare i propri destini. Alla giunta e alla sindaca arriva anche la frecciatina: "Il quadro politico articolato richiede un cambio di passo nei processi di condivisione delle idee e maggiore efficacia nei processi di ‘messa a terra’ dei progetti strategici". Andare a braccetto significa far pesare di più anche i voti nelle commissioni e in consiglio, evitando di rimanere ai margini dei processi decisionali della maggioranza, concetti ribaditi da entrambe le civiche. Ma c’è dell’altro. Davanti all’avanzata del terzo polo con lo sbarco in consiglio di Azione grazie alla fuoriuscita di Vannucci dal Pd e all’adesione al partito di centro, le due civiche vogliono riaffermarsi davanti all’elettorato moderato. "L’obiettivo è garantire un punto di riferimento stabile a tutti i cittadini che si riconoscono nell’area politica moderata che le due liste rappresentano". Intanto si fissano gli obiettivi nell’azione di governo. "Molti i punti di convergenza strategici: dal sostegno allo sviluppo economico alle politiche di indirizzo turistico, dalla rigenerazione urbana e sostenibile ai servizi educativi e sociali".