Le magie di Shezan domani sera all’arena Roma

Proseguono le serate all’arena estiva all’ex colonia Roma: domani alle 21 arriva Alexsander De Bastiani in arte Shezan con il suo spettacolo Il genio impossibile: un invito a entrare in un mondo onirico, misterioso, ricco di sorprese e atmosfere esotiche dei maghi e mangiatori di spade. "Una serata imperdibile – spiegano gli organizzatori – sia per le famiglie sia per il pubblico amante del genere. Alexsander De Bastiani, in arte Shezan, saprà catturare l’attenzione di grandi e piccini con il suo spettacolo che ha portato nei migliori festival europei vincendo numerosi premi". Shezan, dopo essere stato ospite alla trasmissione Guinness World record nel 2009, è stato finalista ad Italia’s got Talent nel 2012, campione italiano di Street Magic sempre nel 2012 e vice campione italiano di magia da scena nel 2013. Nel 2014 campione europeo.