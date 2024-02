Le mamme miss in Liguria: hanno conquistato Sanremo

Le mamme miss hanno ’preso’ Sanremo. Domenica, giorno del Day Festival, la città dei fiori "è stata conquistata dalle Mamme Miss vincitrici delle varie selezioni del concorso Miss Mamma Italiana", segnala Fondazione Verdeblu. "Un bellissimo colpo d’occhio, in una gremitissima piazza Colombo baciata da sole con tutte le mamme che, per l’occasione, hanno indossato dei coloratissimi giubbotti brandizzati dalla città di Bellaria Igea Marina". In tantissimi hanno voluto fare foto con la cornice selfie, anch’essa brandizzata Bellaria Igea Marina e Miss Mamma Italiana, "nei luoghi più iconici della capitale dei fiori".

"Continua così la promozione della città attraverso due importanti eventi nazionali a tappe – spiega il presidente di Verdeblu Paolo Borghesi – come Miss Mamma Italiana e Rumore Bim Festival che ci stanno dando grossi risultati di visibilità in termini di posizionamento ed identità del brand". Durante la trasferta sanremese, si è svolta la selezione valevole per l’elezione di Miss Mamma Italiana 2024. L’evento è stato condotto dal patron del concorso, Paolo Teti, e dalle mamme miss, Serena Pagliarani e Laura Pascalone con presidente di giuria il Babbo più bello d’Italia 2020, Alessio Chiriano, e ospiti d’onore le madrine di Miss Mamma Italiana ovvero le vincitrici di fascia nazionale del concorso. È stata proclamata vincitrice Marianna Momo da Loano; Zinaida Gradinari per la fascia di Miss Mamma Italiana Gold; Elena Maria Chiara Signorini per la fascia di Miss Mamma Italiana Evergreen. Le fasi finali nazionali del concorso Miss Mamma Italiana 2024 si terranno a Bellaria Igea Marina nel mese di settembre.