Le maschere realizzate dagli studenti esposte nelle vetrine di viale Ceccarini

Decine di maschere, frutto del lavoro svolto dagli studenti del Liceo artistico Volta-Fellini di Riccione, da giovedì sono esposte nelle vetrine di negozi, pubblici esercizi e gelaterie di viale Ceccarini. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Consorzio d’area, è stato organizzato per dare seguito, anche se in modo totalmente diverso, all’evento degli anni scorsi ‘Riccione mi strega’.

Per questa edizione gli allievi di quarta B ed E si sono lasciati ispirare dal tema ‘I volti della notte’ che li ha portati a progettare e realizzare una serie di maschere ispirate ai rapaci, come gufi e barbagianni.

L’idea, suggerita da Roberto Corbelli, ricercatore di tendenze di moda e presidente Cna, è stata messa a punto dai docenti di moda, Lucia Ceccolini e Mirta Frascaroli, con il coordinamento di Ileana Belluzzi e Simona Andruccioli.

Definisce la mostra diffusa "un capolavoro eccezionale di bravura e di alta professionalità – Barbara Montali, vicepresidente del consorzio d’area di viale Ceccarini –. A quanti l’hanno realizzata vanno loro i nostri complimenti, i prof diano seguito a questo progetto". Un modo per valorizzare il lavoro degli studenti del liceo artistico riccionese, dando visibilità alle loro creazioni grazie al progetto realizzato con il Consorzio d’area.

ni. co.