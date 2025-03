Le maschere sfilano per il Paese, allo Ial la cena buddhista

Sfila il Carnevale, ma anche un viaggio del gusto fino ad arrivare in Oriente. Altro weekend di eventi a Riccione. Si parte questo pomeriggio alle 14,30 con Carnevaliamo, l’evento organizzato dal comitato di Riccione Paese con la collaborazione di Avis e Croce rossa italiana. Le strade si riempiranno di maschere, tra coriandoli, sfilate, giochi di strada e musica. L’iniziativa prenderà vita in piazzetta Parri, dove le maschere potranno iscriversi per partecipare alla sfilata in programma. La festa esploderà in un corteo che attraverserà corso Fratelli Cervi, e proseguirà in piazza Matteotti, dove ci sarà la premiazione delle maschere. Il tutto sarà accompagnato da un dj set che farà ballare la piazza.

Sempre nella giornata odierna, alle 17,30 al Palazzo del Turismo, Giulia Forgione terrà l’incontro ‘Il cibo, il corpo, la mente: precetti, divieti e medicina del benessere nella tradizione buddhista antica’. L’intervento esplorerà il rapporto tra alimentazione e buddhismo, approfondendo il ruolo del cibo nella comunità monastica. Il viaggio tra gusto e cultura proseguirà allo Ial in viale Torino, dove alle 19,15 sarà servita una cena tematica.

Infine la camminata Yellow Pride organizzata dal comitato Riccione Paese, si svolgerà sabato 8 marzo. Sarà un momento di aggregazione e solidarietà che attraverserà corso Fratelli Cervi per raggiungere la Casa residenza anziani Pullè, dove le degenti riceveranno in dono una rosa.