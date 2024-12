LE MAXI VINCITE: PREMI MILIONARI

La dea bendata ha baciato Rimini tante volte in questo 2024. Il colpo più grosso è avvenuto poche settimane fa. Il 7 dicembre un cinquantenne ha vinto la bellezza di 6 milioni di euro al Gratta e vinci, con un tagliando comprato alla tabaccheria Vanzini a Misano. Una vincita da capogiro, il montepremi più alto in assoluto per il Gratta e vinci. Ma non è stato l’unica vincita milionaria del 2024 nel Riminese. La fortuna aveva bussato alla porta già all’inizio dell’anno. Il 6 gennaio è stato vinto un milione di euro a Montescudo grazie alla Lotteria Italia. Tutto il paese ha brindato al vincitore del fortunato tagliando, comprato al bar della Rocca. Il 18 luglio, alla tabaccheria del Borgo di via XX Settembre a Rimini, un’altra maxi vincita: un sessantenne ha vinto un milione di euro giocando al Million day.