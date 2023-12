Le meraviglie del Natale in una serie tv

Ancora una volta il noto travel show ‘Una gita fuoriporta’, programma tv a tema viaggi e italian lifestyle, racconta il Titano. È prevista per oggi una speciale puntata dedicata al Natale delle Meraviglie-Un Mondo più Dolce, quest’anno giunto alla sua 21esima edizione. Il conduttore e giornalista David Romano andrà a curiosare nella Fabbrica di Cioccolato, un luogo speciale dove la dolcezza è la vera protagonista con laboratori e spettacoli e si farà tentare dalle molteplici proposte regalo e prelibatezze culinarie del mercatino natalizio in via Eugippo e in via Donna Felicissima. L’appuntamento è quindi fissato per le 22 su tutte le piattaforme: Sky 222, on demand Sky, Sport Italia 60 Dtt, in Hd sul canale 259 del nuovo digitale terrestre e in live streaming sul sito www.bikechannel.it. L’episodio sarà disponibile on demand anche sul sito www.unagitafuoriporta.it da domani.