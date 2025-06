Le meraviglie di Miramare. Il parco dedicato ad Alice: "Puntiamo a una stagione da 300mila visitatori"

"Sarà un’estate da favola per Rimini". Ne sono certi alla Lux entertainment, che ha inaugurato a Miramare ieri il parco tematico This in Wonderland - Alice: lost inside you dedicato alla favola di Alice nel paese delle meraviglie. Un’attrazione che ha debuttato a Roma nel 2023 e poi ha fatto tappa a Napoli, facendo numeri da capogiro. E la convinzione è che sarà un successo anche qui a Rimini. Il maxi parco allestito a Miramare occupa una superficie di ben 40mila metri quadrati, con spettacoli dal vivo, giochi, aree tematiche e oltre 1.500 installazioni luminose. Visitare This is Wonderland - Alice: lost inside you è un po’ come immergersi nella fiaba scritta da Lewis Carroll: si può sfidare la Regina di Cuori a una partita a scacchi, attraversare il magico Labirinto di Carte... E poi, ogni giorno, tanti spettacoli dal vivo con tanti artisti. Un’estate da favola per grandi e piccini: il parco, dopo l’inaugurazione di ieri, andrà avanti fino al 5 ottobre.

Com’è nata l’idea di allestire il parco a Rimini?

"Dopo il grande successo ottenuto a Roma e Napoli – spiega Roberto Fantauzzi, il fondatore e presidente della Lux Entertainment – volevamo portare la magia di This is Wonderland in un contesto nuovo, capace di unire bellezza naturale, turismo e desiderio di scoperta. Rimini ci è sembrata, in questo senso, la scelta più naturale: una città dinamica, viva, e con una tradizione culturale e turistica fortissima".

Tra le tante location possibili, come mai avete scelto di allestire il parco Miramare?

"La zona di Miramare ci ha colpito per il suo grande potenziale: è un punto di passaggio strategico, vicino al mare e facilmente raggiungibile. Volevamo che il nostro parco si integrasse con il paesaggio e, al tempo stesso, offrisse un’esperienza veramente unica che potesse dialogare con l’estate in Riviera".

Prima di sbarcare in Riviera, il parco dedicato alla fiaba di Alice ha registrato numeri importanti. A quanti visitatori ’puntate’ in questi mesi a Rimini?

"Rimini è una città con una forte identità e una capacità naturale di attrarre visitatori da tutta Italia e dall’estero. E noi speriamo che il nostro parco possa diventare un punto di riferimento per l’estate riminese, offrendo a famiglie, bambini e turisti un’esperienza fuori dal comune. Pertanto sì, ci aspettiamo una risposta molto positiva: ci piacerebbe superare i 280mila visitatori durante tutta la stagione".

È una stima fatta anche in base alle presenze ottenute nelle precedenti edizioni?

"Assolutamente sì. Nel 2023 abbiamo debuttato a Roma con Alice e abbiamo registrato un’affluenza straordinaria. Nel 2024 siamo tornati a Roma con una nuova produzione ispirata a Pinocchio e abbiamo portato Alice a Napoli, dove abbiamo avuto un’accoglienza entusiasta. In entrambe le città ritorneremo quest’anno con nuove fiabe".

A Rimini avete già stretto accordi con gli albergatori e gli altri operatori turistici?

"Abbiamo degli incontri in programma, alcuni si terranno proprio in questi giorni".

edaspettative avete ?

Il parco resterà aperto anche in caso di maltempo?

"Essendo il parco principalmente all’aperto, è sempre bene verificare le condizioni meteo prima della visita. In caso di maltempo intenso che possa compromettere l’esperienza, verranno comunicate tempestivamente eventuali variazioni o sospensioni attraverso i nostri canali ufficiali".

Manuel Spadazzi