"Le mie nozze d’oro con Maria Teresa e la ristorazione"

La festa "sarà doppia, anzi tripla", sorride Mario Sapigna. Già perché il noto ristoratore di Santarcangelo il 18 febbraio festeggerà mezzo secolo di matrimonio con l’amata moglie Maria Teresa Metto, e anche le nozze d’oro con i fornelli. "Faccio questo mestiere da quando avevo 24 anni", ride Sapigna sotto i baffi. E pazienza se le due date non combaciano proprio perfettamente. L’anno, però, è lo stesso: il 18 febbraio del 1973 Mario pronunciò il fatidico sì all’altare e sposò Maria Teresa, e poco prima iniziò a lavorare nel locale di famiglia a San Vito. "Si chiamava la Quiete, era anche un piccolo albergo con una decina di camere – ricorda Sapigna – Un posto semplice: la mia era una famiglia che veniva dalla campagna, mia mamma fino a quel momento aveva fatto la contadina, e si era reinventata cuoca".

Da allora Mario non ha più lasciato il settore della ristorazione. Ha gestito tanti locali, anche a Rimini. A lungo è stato titolare del ristorante e hotel Verde mare, sulla Tolemaide. Poi nel 2013 la nuova avventura, nel centro storico di Santarcangelo, quando ha rilevato dalla famiglia Gentile la locanda dell’Olmo, in via De Bosis, e l’ha rinnovata e trasformata completamente. A partire dal nome: all’inizio l’osteria si chiamava ’Ci vediamo da Mario’, e poi è diventata semplicemente il ristorante Da Mario. "E questo – dice Sapigna – è il terzo anniversario, dieci anni del ristorante Da Mario che festeggeremo insieme agli altri".

Mario e la moglie erano al ristorante anche ieri, a dare una mano alle figlie Monica ed Elisa. "Il ristorante è la nostra vita – spiega Sapigna – Siamo fieri che siano le nostre figlie ora a portare avanti l’attività, ma io e mia moglie comunque diamo una bella mano...". Il 18 la grande festa insieme alle figlie e agli amici, per le nozze d’oro con Maria Teresa e con i fornelli. "Ma nonostante il mezzo secolo di attività è ancora presto per la pensione...".