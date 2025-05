Le mitiche notti della Riviera nelle foto di Eugenio Brigidi

La Riviera degli anni d’oro di Eugenio Brigidi, scomparso nel dicembre del 2021 a 80 anni, torna in vita grazie a Miriam Lampredi, laureata all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Di fatto l’enorme patrimonio fotografico di Eugenio Brigidi, con centinaia di immagini, riporta all’attualità un personaggio che ha segnato un’epoca nel mondo della notte e nelle sue feste di paese. Oggi dalle 17.30 a mezzanotte nella biblioteca comunale di Taverna di Monte Colombo sarà inaugurata la mostra "Paesaggi della memoria", con una serata in onore di Eugenio Brigidi con poesia, musica, cibo e danze.

"Ho realizzato una tesi di laurea sperimentale sull’inedito patrimonio fotografico di Brigidi intitolata ‘Riscoprire una memoria condivisa. I valori della comunità romagnola nel fondo fotografico Eugenio Brigidi’ e ho progettato laboratori di ricerca con la comunità di Taverna. Quello di oggi sarà un momento di convivialità e condivisione per riscoprire i ricordi che hanno segnato il passato delle tante persone care a Eugenio, un uomo profondamente legato alla sua terra, la Valconca. Nel corso della sua vita ha viaggiato moltissimo per lavoro come chef de rang (cameriere esperto responsabile di una sezione specifica della sala in un ristorante, ndr), iniziando le sue prime esperienze in Germania e Inghilterra, per arrivare fino alle Bermuda. Tornato in Romagna, ha collaborato con prestigiosi hotel, tra cui il Grand Hotel di Rimini e il Capo Est di Gabicce Monte. Poi entrò in contatto con volti noti del mondo della notte, grazie anche al Cocoricò, dove lavorò fino al 2013. Un periodo intenso, durante il quale incontrò attori, cantanti e registi dei locali più esclusivi della riviera".

Il fondo fotografico di Brigidi raccoglie immagini di tradizionali manifestazioni di paese ma anche di tanti eventi tra i più festosi lungo la Riviera vissuti negli indimenticabili anni ‘80 e ‘90. Le immagini sono dunque una testimonianza del suo talento creativo e organizzativo, che gli permise di dar vita a serate uniche e irripetibili.

Luca Pizzagalli