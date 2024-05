Le multe ‘fruttano’ al Comune più di diecimila euro al giorno

Diecimila euro al giorno dalle sanzioni per mancato rispetto del Codice della strada. È quanto il Comune ha chiesto nel 2023 agli automobilisti che hanno violato le norme, incluso l’eccesso di velocità. Lo scorso anno le apparecchiature per rilevare la velocità dei veicoli hanno scattato immagini e rilevato infrazioni per 789mila euro, oltre duemila euro al giorno arrivano al Comune dagli autovelox. Si tratta di denari che l’amministrazione ha in parte incassato e in parte no, rimanendo in attesa che le multe vegano pagate. Il conto totale fatto in municipio dopo i verbali emessi lo scorso anno arriva a 3 milioni e 686mila euro. Per fare un primo bilancio delle infrazioni registrate nei primi mesi dell’anno è presto, ma per quanto riguardava l’eccesso di velocità non mancano le novità. La prima è il nuovo sistema aereo piazzato sulla statale 16 all’altezza di viale Vercelli, dove si torva il semaforo pedonale. Per l’automobilista il pericolo non arriverà più dall’armadietto arancione o dalla pattuglia con l’apparecchiatura a bordo strada, ma da una telecamera posto ad alcuni metri di altezza che fotograferà che procede a velocità superiori a 50 chilometri orari. L’apparecchiatura è entrata in funzione il 18 aprile scorso.

C’è un’altra novità quest’anno. A fine gennaio un automobilista, poi denunciato, ha preso a calci l’autovelox posizionato dalla polizia locale alla curva del Fattore. I danni erano tali da impedirne la sistemazione. Da allora il comando è rimasto senza autovelox mobile. Nel processo all’automobilista il Comune si è costituito parte civile per richiedere il saldo del danno da 48mila euro dell’apparecchiatura. Nel frattempo ha chiesto a noleggio una nuova apparecchiatura di ultima generazione. Anche in questo caso l’autovelox a noleggio è arrivato da poco tempo. Ora aumenteranno i servizi in città perché, spiegano dal comando, continuano ad arrivare richieste da parte dei cittadini per le auto che corrono troppo forte in alcune delle strade principali della città. Le mail e le telefonate giungono da residenti a San Lorenzo perché nella notte, e a volte anche di sera, il viale diventa l’ideale per spingere sull’acceleratore nonostante le tante abitazioni e attività presenti. Stesse richieste arrivano per viale Torino, un rettilineo dove con il calar del sole c’è chi spinge sull’acceleratore. Sono arrivate richieste di maggior controllo anche per viale Enna, viale Ascoli Piceno e via Puglie. Zone dove il comando della municipale andrà a effettuare controlli.

Andrea Oliva