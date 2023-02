Le nostre anime di notte: sogno romantico senza età

Esiste un’età per lasciarsi coinvolgere da un sogno romantico? Non per Addie e Louis, i protagonisti del romanzo Le nostre anime di notte, di Kent Haruf. Da questa opera bestseller è tratto l’omonimo spettacolo in scena domani sera, alle 21, al teatro Galli di Rimini. A incarnare sul palco questi due personaggi sono Lella Costa ed Elia Schilton, diretti da Serena Sinigaglia, regista sensibile e attenta, con l’adattamento firmato da Emanuele Aldrovandi. Lella Costa torna così a Rimini con il suo nuovo spettacolo, una storia dolce e coraggiosa dove c’è spazio per la speranza e la tenerezza. Una trama delicata, silenziosa, che inquadra una pagina della vita di Addie e Louis: entrambi sono vedovi, hanno superato i settant’anni e vivono da soli, nella stessa cittadina, separati da pochi metri di distanza. Si conoscono da anni, perché Addie era amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma in realtà i due non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie si fa coraggio e fa al vicino una proposta insolita: dal momento che, dopo la scomparsa del marito, ha delle difficoltà ad addormentarsi da sola, invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme. Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell’intimità notturna fatta di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno e di prendersi la mano per confidare ricordi e progetti, appena sussurrati.

La società però non è pronta a concedere a chi entra in quello che alcuni chiamano "terzo tempo della vita" un sogno romantico e giudica con egoismo e cattiveria questa scelta. "Le nostre anime di notte" è uno spettacolo intenso, dove da un incontro di solitudini cresce via via un affetto profondo capace di lenire dolori passati e concedere una nuova speranza. Questa delicata storia d’amore e complicità è la prima versione del bestseller di Kent Haruf. Informazioni biglietteria: 0541.793811.

Lina Colasanto