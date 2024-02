"Le nostre giornate con falchi e avvoltoi"

Chiamatele Rapaci’s Angels. Linda, Alice, Michela e Rossella sono quattro ragazze che al mattino si svegliano per recarsi a Oltremare dove ad attenderle ci sono falchi e rapaci. Sono le falconiere del parco. Tutte e quattro hanno scelto di dedicarsi a questi esemplari, in alcuni casi a rischio per le condizioni in cui li costringe l’uomo ed oggi anche per il clima.

Linda, Alice, Michela e Rossella saranno tra le protagoniste di Vivere Riccione, il fascicolo in edicola questo sabato con il Resto del Carlino. Sono giovani ed hanno fatto una scelta per l’ambiente, ma non sono loro ad avere scelto i rapaci. Accade l’esatto contrario: sono i falchi, diffidenti di natura, a decidere con quale essere umano condividere le proprie giornate.

Gli spettacoli dei rapaci che si svolgono a Oltremare sono intensi oltre che interessanti per conoscere le varie specie. Nel parco vengono seguiti una cinquantina di esemplari tra falchi, aquile, poiane, avvoltoi, gufi, barbagianni e anche grifoni. A curarli e cibarli ci sono le quattro ragazze a cui non fa difetto l’empatia per entrare in sintonia con i rapaci. Questo e tanto altro sarà su Vivere Riccione per una città che vuole continuare a correre, e che lo fa anche con Valentino Rossi e il suo team che hanno scelto il palazzo dei congressi per lanciare la sfida mondiale.