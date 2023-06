Le notti del Velvet rivivono con la terapia ad Ultrasuoni

Ritorna il Velvet in veste Ultrasuoni per una tre giorni di concerti rock e dj set fra mare, città e colli. Tanti gli ospiti in cartellone partendo da Skunk Anansie, Subsonica, Marlene Kuntz e Bluvertigo. L’associazione UItrasuoni ha organizzato tutto grazie a una generosissima colletta online di circa 32mila euro. Parte del ricavato, poi, sarà devoluto all’Ail. L’intento è (sempre) ballare in memoria di Thomas Balsamini. La rassegna musicale mantiene vivo, infatti, il ricordo del grande animatore delle notti riminesi e lo fa rinnovando quei valori che hanno contaminato la Riviera per trent’anni. Stasera (dalle 21) il pubblico si raduna con "La musica nel cuore" al Rockisland per un ‘remember’ Slego, il mitico rock club di Viserba. Occupatissima la consolle con almeno nove deejay pronti ad alternarsi ai piatti. Ancora rock e sudore domani sera con il concerto degli Skunk Anansie. L’esplosiva Skin, a 26 anni dal suo singolo Brazen Weep, si esibisce con la sua band sul palco in piazza Malatesta.

Domenica la rassegna Ultrasuoni si sposta a Sant’Aquilina, lì dove sorgeva il mitico Velvet. Il programma della giornata è variegato: si parte con un "pranzo sociale" nella vicina trattoria e, di seguito, ’Baldoria Velvet’ intorno al locale e al lago. Il pomeriggio continua all’insegna delle incursioni sonore con diversi ospiti, fra questi: Bart, Alessandro Ceccarelli (Bpm concerti), Piero Emme, Ifter del Vidia, Madi, Simone Ferrara, Damien e Edo Balsamini. La sera ancora jeans attillati e anfibi a solcare il fango e ballare rock. Sul palco si alternano: Subsonica, Verdena, Cristiano Godano, Cristina Donà, Andy e Roberto Paci Dalò. Ma Ultrasuoni è anche cultura e – non a caso – in programma spicca l’incontro con il festival "Luoghi dell’anima". Domenica in terrazza Baldoria l’autore Gino Castaldo presenterà ‘Il cielo bruciava di stelle. La stagione magica dei cantautori italiani’. E al Museo Part, domani, inizia un laboratorio sonoro (adatto anche ai bambini) all’insegna del percorso sensoriale "432hz" a cura dello strumentista e percussionista Michele la Paglia. In piazza Francesca da Rimini partono gli Speech&Play (dalle 14 alle 18,30) per dare vita a un’arena in cui si esibiscono dal vivo The Ironsides, Parigi, Levi, The Doormen, Edward in Venice, Cemento Atlantico, ma anche Bellanotte, Cazale, e Marrano. Sempre domani, al Fulgor (alle 16), la proiezione del documentario per Thomas Balsamini a cura di Simone Campanati. A seguire, in collaborazione con il festival Luoghi dell’Anima, l’incontro di Andrea Guerra con il grande regista Franz Ozpetek.

Andrea G. Cammarata