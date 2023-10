Le notti ruggenti del ‘Cocco’. Storia da film in Vivere Riccione

Come ogni mese puntualmente, venerdì, torna in edicola l’inserto de il Resto del Carlino ‘Vivere Riccione’, che racconta le eccellenze della città, i suoi personaggi, progetti ed eventi. Su questo numero dell’inserto, che uscirà in omaggio con il quotidiano, un servizio è dedicato al comico televisivo e regista riccionese Paolo Cevoli che, con la moglie Elisabetta Garuffi, partecipa all’edizione di ‘Pechino Express 2024’, seguitissimo reality che, partito su Rai 2, nel 2022 è poi approdato in Sky. Sulla ‘Rotta del Dragone’ con la conduzione di Costantino della Gherardesca, i due concorrenti saranno in gara con altre sette coppie. Si parla anche della rinascita dell’ex centro congressuale Le Conchiglie, acquistato all’asta per 2 milioni e 847mila euro dal Club Family Hotel, sarà il terzo albergo della catena attivo a Riccione. Verrà così cancellato uno dei peggiori buchi neri del Marano, dove si auspica un effetto domino sulle altre strutture chiuse, a partire dalle colonie. Porte aperte dal 2025.

Il prossimo numero dell’inserto parlerà anche del mito della Piramide, la discoteca più famosa d’Europa, il Cocoricò: al ‘Cocco’ è dedicato un film di Francesco Tavella. ‘Vivere Riccione’ dà pure spazio alla nuova stagione teatrale in programma nella Sala Gran Turismo, con uno stuolo di artisti di primo piano, e alle due grandi mostre in partenza nelle ville. Primo vernissage sabato 28 a Villa Franceschi, dov’è stata allestita ‘Turbolenta’ di Silvia Naddeo.