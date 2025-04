Le novità dell’estate nelle pagine di Vivere Riccione

Sabato torna con il Resto del Carlino il fascicolo Vivere Riccione. Sarà un’occasione per tornare a parlare della città e di chi la vive e la fa conoscere. Lo faremo raccontando le novità dalla spiaggia fino alla collina dei parchi. E’ qui che Oltremare ha in serbo grosse sorprese per i visitatori in arrivo nella stagione ormai in partenza. Un viaggio nel tempo fino alle origini dell’uomo. Una sorta di percorso nelle viscere della collina. Intanto in spiaggia c’è voglia di sole e temperature finalmente primaverili. Vi porteremo a scoprire una mostra d’arte, dove a dipingere sono i turisti.