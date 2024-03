Le nuove forme di libertà

Oggi alle 17.30 alla fondazione Igino Righetti il professor Luigi Alici (foto), terrà un incontro sul tema: "La libertà e il bene: autonomia e responsabilità", introduce e modera il direttore dell’Issr “Alberto Marvelli“, Marco Casadei. In un contesto di globalizzazione ferita - dalle pandemie alle guerre - le rivendicazioni libertarie si scontrano con gli appelli alla responsabilità, che intendono affidare alle istituzioni pubbliche la salvaguardia della convivenza, pur con un sostanziale agnosticismo verso il bene comune. Il paradigma biocentrico, che vede nell’uomo e nella visione antropocentrica l’origine dei disastri ambientali a cui ci stiamo affacciando, si scontra con il paradigma tecnocentrico, che riconosce invece nel digitale la via di percorrenza transumanista di “libertà aumentata”. Luigi Alici, professore emerito di Filosofia morale all’Università di Macerata, già Direttore della Scuola di Studi superiori “G. Leopardi”, con "Liberi Tutti. Il bene, la vita, i legami" (Vita e Pensiero, pp. 256) restituisce in modo agile e documentato, un percorso costruttivo alla ricerca del punto di equilibrio tra autonomia e responsabilità, fra persona e comunità. Alici riflette sulle nuove forme e possibilità della libertà che, nel segno della trascendenza del bene, può restituire l’umiltà di percorsi che si muovano entro orizzonti aperti di fraternità universale. "Mettere la miopia delle “libertà piccole” contro la lungimiranza della “libertà

grande” non reca un buon servizio alla dignità della persona umana: sulle “libertà piccole” è sempre possibile invocare qualche deroga temporanea in nome dell’interesse generale (non sempre coincidente con il bene comune), mentre nessuna deroga alla titolarità della “libertà grande” può essere mai accolta.