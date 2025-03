Le nuove fotocamere mettono in ‘trappola’ 93 furbetti dei rifiuti

Attivate nel secondo semestre del 2024, le fototrappole adottate per prevenire l’abbandono selvaggio dei rifiuti a Riccione stanno dando buoni risultati. Dalla loro installazione a oggi hanno fruttato 93 sanzioni, rivelandosi preziosi ed efficaci strumenti. La videosorveglianza non concede sconti a chi non abbandona le brutte abitudini, né concede tregua. Anzi, il controllo ambientale della Polizia locale, coadiuvata delle Guardie ecologiche volontarie e dalle Giacche Verdi, si annuncia più intenso con un ulteriormente potenziamento programmato con gli agenti accertatori di Hera. Le fotocamere ambientali, fanno sapere dal Comune, "vengono installate nelle aree più critiche dove restano a lungo o meno, secondo le necessità. I dispositivi, attivati da sensori di movimento, vengono spostati periodicamente per garantire un controllo capillare delle zone più a rischio. Le aree controllate, anche vicino le isole ecologiche, sono segnalate con cartelli informativi, nel rispetto delle normative sulla privacy. Il servizio prevede anche la manutenzione e la copertura di tutto il territorio comunale". Questo proprio per evitare che si formino discariche abusive a cielo aperto. Comune ed Hera impiegano ora gli agenti accertatori non solo per individuare comportamenti irregolari, ma anche per informare e aiutare i cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti. Gli agenti effettuano indagini dirette e in alcuni casi, procedono all’apertura dei sacchetti per risalire ai responsabili attraverso documenti, bollette o etichette di spedizione. Nel contempo si verifica la corretta separazione dei rifiuti nei contenitori.