Le nuove frontiere del risparmio energetico

Comunità energetiche rinnovabili: la nuova frontiera del risparmio energetico. Questo il titolo dell’incontro promosso dalla Lista Jamil in programma martedì alle 17 nella Sala Marvelli della Provincia di Rimini in via Dario Campana 64. Saranno presenti l’assessore Anna Montini e i docenti dell’Università di Bologna Vincenzo Balzani e Leonardo Setti. Modera l’incontro Alessandro Rapone. Sarà l’occasione per approfondire il tema del risparmio energetico, dall’analisi delle migliori possibilità per la produzione di energia da fonti sostenibili e delle comunità energetiche.