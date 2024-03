Le opposizioni vanno all’attacco: "A perdere è stato il progetto"

"Dossier inadeguato", dice Carlo Rufo Spona di Forza Italia. "Tanti errori nel campo della cultura" spiegano dal Gruppo Gloria Lisi. Per concludere con la deputata Beatriz Colombo: "Le parole del sindaco Sadegholvaaad lasciano senza parole. La comprensibile delusione per la mancata assegnazione del titolo alla città romagnola, arrivata tra le dieci finaliste insieme al capoluogo abruzzese, non giustifica la polemica politica e la formulazione di accuse del tutto infondate". Dall’opposizione leggono in altro modo la vittoria de L’Aquila a Capitale della cultura, senza tirare in ballo ‘decisioni’ politiche. "La bocciatura di Rimini capitale della cultura 2026 non è avvenuta per motivi politici ma per l’inadeguatezza del dossier presentato dall’amministrazione, pieno di lacune e intriso ideologia, che poco aveva a che fare con la cultura - dice Rufo Spina -. Il mio auspicio è prendere il buono che si è messo in moto e di mettersi subito a lavorare per il 2028, ascoltando anche noi dell’opposizione". Dal Gruppo Lisi dicono: "Ci abbiamo creduto e abbiamo tifato per Rimini tanto da partecipare alla presentazione della candidatura, ma le cose non sono andate come speravamo e Rimini ha perso e ora bisogna capire perché. Invitiamo il sindaco e i suoi ‘amici di partito’ a non fare come nel calcio che per non perdere si butta la palla in tribuna o chiamando in causa ‘poteri forti da Roma che avrebbero scelto per tutti’". Il Gruppo vuole analizzare le ragioni della sconfitta. "In due anni e mezzo ce ne sono tanti: non aver messo mano all’anfiteatro romano; non aver messo mano a palazzo Lettimi; non aver messo mano al teatro Novelli. Insomma al netto di dj set e qualche rustida rimane poco davvero. Va data una scossa alla squadra di governo della città (giunta) e perché no anche alla sua maggioranza". Molto critica Beatriz Colombo:La ‘regola del sospetto’ di cui parla il sindaco Pd Sadegholvaad non è stata, infatti, sollevata da alcuno quando questo riconoscimento è stato assegnato in passato a Pesaro, governata da Matteo Ricci, sindaco dello stesso partito dell’allora ministro della Cultura Franceschini”. Vede positivo il senatore pentastellato Marco Croatti. "Nuove traiettorie turistiche e importanti opportunità di crescita e sviluppo. Per Rimini non rappresenta la fine di un percorso o una sconfitta senza appello ma il punto di partenza di un cammino che la città e tutta la Romagna hanno scelto di intraprendere per scrivere e disegnare un nuovo grande futuro in cui la storia, la cultura, la creatività".

a.ol.