Le ore piccole a Villa Mussolini

In occasione della Notte dei musei domani la mostra ‘Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio’ allestita a Villa Mussolini sarà eccezionalmente aperta al pubblico dalle 10 alle 23. In vetrina 92 scatti della rappresentante americana della street photography che ha trascorso tutta la vita nel più totale anonimato fino al 2007, quando è venuto alla luce il suo straordinario corpus di fotografie, scattate lungo le strade di New York e Chicago. I suoi anonimi personaggi si fondono, a volte, e si sovrappongono alla sua stessa immagine riflessa, tra ombre e giochi di specchi, in una continua ricerca di identità.