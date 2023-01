Le parole degli studenti in consiglio comunale Testimonianze per non perdere la Memoria

Tredici bellissime testimonanze. Tredici preziosi spunti di riflessione. Sono stati quelli degli studenti di quarta superiore delle scuole di Rimini che hanno dato voce al Giorno della memoria nel consiglio comunale straordinario tenutosi martedì. Un consiglio speciale per un confronto rivolto ai politici, agli amministratori e a tutta la città, dove si è concretizzato un dialogo intergenerazionale, con tante testimonianze che avevano come un unico comune denominatore il messaggio a non essere indifferenti e passivi davanti ai fatti che, anche oggi, rivelano elementi di ingiustizia, discriminazione e intolleranza verso ciò che è diverso.

"Le parole che escono dal cuore entrano nel cuore – con questa massima, pronunciata in lingua ebraica, il rabbino capo di Ferrara Luciano Caro, ha voluto fare la premessa al suo intervento – Le parole che ho sentito da parte di tutti, in particolare dai ragazzi, mi danno molta speranza e sono penetrate nel mio cuore". Le iniziative per il Giorno della Memoria dal comune di Rimini continuano domani alle 10.30, nel parco intitolato ‘Ai Caduti nei lager 1943-1945’ lungo via Madrid, dove si svolgerà la commemorazione in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Per commemorare la Shoah l’amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia alla quale parteciperanno i rappresentanti dell’Anei (l’associazione nazionale ex-militari internati) e delle associazioni combattentistiche e d’arma e gli studenti di due quinte della scuola primaria ‘Villaggio Nuovo’. E sempre domani, ma alla sera al Teatro Galli (inizio alle 21) andrà in scena lo spettacolo Il ritratto di Adele, per la regia di Arturo Cannistrà.